الحماية المدنية تكثف جهودها للبحث عن جثة شاب غرق في الرياح التوفيقي بطوخ

تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية ، من جهودها للعثور على الشاب إمام بلال، 23 عامًا، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه الرياح التوفيقي، بقرية أمياي بمركز طوخ.

بلاغًا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وبدأت عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن جثمان الشاب باستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان سرعة العثور عليه.



وشهدت المنطقة حضورًا مكثفًا من أهالي القرية، الذين توافدوا لتقديم الدعم والمساعدة لفرق الإنقاذ، في ظل حالة من الحزن والصدمة بين السكان.