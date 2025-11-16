قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة لتصريف الأمطار

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم تجربة محاكاة حية لعملية شفط وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق الرئيسية بالمحافظة، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة المحافظة للتأكد من الجاهزية التامة لمواجهة أي أزمات أو أمطار غزيرة خلال موسم الشتاء.


جرت التجربة بحضور الدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، والمهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، والمهندس وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستخدمت التجربة 50 معدة متخصصة تركزت في الأنفاق الحيوية، منها: نفق الشهيد النقيب عبد الله نجيب الجندي أمام ديوان عام المحافظة، نفقي شعراوي وسعد زغلول، نفق كلية العلوم بمدينة بنها، نفق سندنهور بمركز بنها، نفق مشتهر بمركز طوخ، ونفق مزلقان ذكي بمدينة.

جاهزية محطات الرفع 

وأكد المحافظ ، أن التجربة تأتي لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي سيول أو أمطار شديدة، مشدداً على جاهزية محطات الرفع والطلمبات والمعدات، والاستمرار في صيانة وتطهير شبكات الصرف الصحي، مع تمركز المعدات في الأماكن الحيوية.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات، ومراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بتصريف تجمعات الأمطار، مع متابعة صفايات وخطوط الصرف بالشوارع والطرق والكباري والأنفاق، ومراجعة محطات الصرف والمصارف، وتأمين أعمدة الإنارة العامة لتجنب أي حوادث كهربائية محتملة، مع استمرار الصيانة الدورية والاستجابة لشكاوى المواطنين أولاً بأول.

