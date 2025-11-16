التحقيق مع المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقليوبية

تواصل جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تحقيقاتها مع متهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بمدينة بنها، واستغلاله في النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى منحهم شهادات تدريبية غير معتمدة.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت إنشاء المتهم مركزا تدريبيا وهميا بدائرة قسم شرطة ثانٍ بنها، واستقطاب الراغبين في الحصول على دورات مهنية، موهمًا إياهم بأن الشهادات الصادرة عنه تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المقر الوهمي وضبط المتهم، وبحوزته: عدد من الشهادات المنسوب صدورها للكيان، استمارات التحاق، إيصالات تحصيل مبالغ مالية من المتدربين، 2 أكلاشيه باسم الكيان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع المتهم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة.