قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل مرشح عن دائرة الشروق وبدر، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، على ذمة التحقيقات.

وكشفت وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من سيدة تزعم اختطاف زوجها من أمام منزله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الزوج متواجد لدى النيابة العامة، بناءً على طلب استدعاء رسمي، وليس كما أشيع بشأن تعرضه للاختطاف، وقد تم التواصل مع زوجته وإيضاح الأمر لها، حيث أبدت تفهمها الكامل بعد معرفة حقيقة الواقعة.