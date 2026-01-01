تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (13) سفينة وتم تداول (19000) طن بضائع و(845) شاحنة و(41) سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا بموانيها.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس- أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(322) شاحنة و(27) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(523) شاحنة و(14) سيارة .



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل بينما غادرته السفينتان (PELAGOS Express والحرية 2)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(158) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور، وسينا)، فيما استقبل ميناء السويس السفينة ADONIS قادمة من اليمن.

