ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل دولا جديدة، مؤكدا أن أي دولة تجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات أمريكية.

وقال ترامب في تصريحات نقلت عن وكالة رويترز إن بلاده قد تضيف إيران إلى قائمة الدول المشمولة بالعقوبات على خلفية تعاملاتها مع موسكو.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا ستفرض عليها عقوبات"، في إشارة واضحة إلى تشدد واشنطن تجاه الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بروسيا.

وفي سياق آخر، كشف ترامب عن احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلا: قد نجري محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسنرى ماذا سينتج عن ذلك"، في خطوة قد تشير إلى تغيير في منهج الإدارة الأمريكية تجاه كاراكاس.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات دولية متصاعدة، وتوجه أمريكي متزايد لاستخدام العقوبات كأداة للضغط السياسي والاقتصادي على خصومها.