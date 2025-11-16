ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أثناء حضوره لحفل زفاف، وسط ذهول الحضور، حيث فاجأ الرئيس الأمريكي جميع الحاضرين بحضوره.

ترامب يختلط بالحضور في حفل زفاف

وعبَّر الكثيرون عن حماسهم وتسليتهم من تدخل الرئيس ومزاحه، وقد انتشرت على الإنترنت بعض مقاطع الفيديو والصور من الحفل، تُظهر دونالد ترامب وهو يختلط بالحضور ويلتقط الصور، مما جعلها “ليلة لا تنسى” للعروسين.



ووفقًا لمنشوراتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، قال شهود عيان إن ترامب اقترب من المدعوين وهتف قائلًا: هذان زوجان وسيمان، سألتقط صورتهما وأستخدمها في إعلان فندقي.



واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل، حيث أشاد الكثيرون بروح الدعابة التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي واستعداده للتفاعل العفوي، حيث علق أحدهم: “أفضل رئيس على الإطلاق.. لا أحد منا يصدق أنه هنا حقا”.