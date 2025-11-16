القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية استولت على ناقلة تجارية بمضيق هرمز

كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات إيرانية نفذت عملية إنزال مسلحة على ناقلة تجارية في المياه الدولية بمضيق هرمز، قبل الاستيلاء عليها واقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

كما أوضح البيان أن عناصر من الحرس الثوري وصلوا إلى الناقلة M/V Talara عبر مروحية، ثم نفذوا عملية صعود مسلح قبل توجيه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.

قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها تابعت حادثة استولت خلالها قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلة تجارية ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها المياه الدولية في مضيق هرمز بتاريخ 14 نوفمبر.

انتهاك للقانون الدولي

ووصفت الولايات المتحدة الخطوة الإيرانية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرة إلى أن استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على سفينة تجارية في المياه الدولية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة والتجارة العالمية.

أكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها ستواصل اليقظة، وستعمل مع الشركاء والحلفاء للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان استمرار حرية الملاحة في الممرات الحيوية.

كذلك دعت واشنطن طهران إلى تقديم الأساس القانوني لما قامت به أمام المجتمع الدولي.