تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
عرض الممثل شادي الفونس على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه
أحمد موسى: الإخوان مسحوا بالعوا الأرض بعد شهادته.. والجماعة كفّرته لأنه قال كلمة حق
خبير نقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها الجديدة حلماً تحول إلى حقيقة
رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والبريد
خطوبتي مش بتم فهل معمولي سحر؟.. أمين الإفتاء يحذر من خطأ شائع ويكشف العلاج
أحمد موسى: العوا كان داعمًا للإخوان.. واليوم أدلي بشهادة حق للرئيس السيسي
أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية استولت على ناقلة تجارية بمضيق هرمز

هاجر رزق

كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات إيرانية نفذت عملية إنزال مسلحة على ناقلة تجارية في المياه الدولية بمضيق هرمز، قبل الاستيلاء عليها واقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

كما أوضح البيان أن عناصر من الحرس الثوري وصلوا إلى الناقلة M/V Talara عبر مروحية، ثم نفذوا عملية صعود مسلح قبل توجيه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.

قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها تابعت حادثة استولت خلالها قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلة تجارية ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها المياه الدولية في مضيق هرمز بتاريخ 14 نوفمبر.

انتهاك للقانون الدولي 

 

ووصفت الولايات المتحدة الخطوة الإيرانية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرة إلى أن استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على سفينة تجارية في المياه الدولية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة والتجارة العالمية.

أكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها ستواصل اليقظة، وستعمل مع الشركاء والحلفاء للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان استمرار حرية الملاحة في الممرات الحيوية.

كذلك دعت واشنطن طهران إلى تقديم الأساس القانوني لما قامت به أمام المجتمع الدولي.

