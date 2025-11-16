ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية الكورية

تلقى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

العلاقات الثنائية بين البلدين

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا كانغ هون سيك.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.