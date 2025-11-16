مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة

أعلن عمدة مدينة نيوارك الأمريكية، راس باراكا، عن مقتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات وفتاة تبلغ 21 عاماً وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار في ولاية نيو جيرسي، بحسب قناة روسيا اليوم.

إصابة 3 أشخاص

وأفادت السلطات المحلية بأن ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا للإصابة في الحادث، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على المشتبه به في إطلاق النار، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

وجاء في بيان للعمدة وصف الحادث بأنه "يوم مظلم ومدمر في نيوارك"، معربا عن استنكاره "قتلا غير أخلاقي ولاعقلاني لامرأة تبلغ من العمر 21 عاما وصبي في العاشرة من عمره".