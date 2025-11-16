لأول مرة منذ 7 سنوات.. ولي العهد السعودي يزور الولايات المتحدة

أفادت مصادر اعلام محلية ، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم التوجه إلى واشنطن، في زيارة هي الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ 7 سنوات، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبدأ الزيارة، الاثنين، وتستمر 3 أيام، ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقات اقتصادية ودفاعية، إضافة إلى بحث ملفات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطبيع مع إسرائيل.

وتكتسب الزيارة أهميتها لكونها تأتي بعد محادثات دفاعية بين البلدين، أعقبت مباحثات أجراها وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قبل أقل من أسبوع في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن ولي العهد سيلتقي ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، بينما لم يصدر حتى الساعة (12:00 ت.غ) بيان رسمي من الديوان الملكي يوضح تفاصيل برنامج الزيارة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار الولايات المتحدة آخر مرة في مارس 2018، والتقى حينها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017–2021).

استقبال رسمي واسع

يُنتظر أن يحظى ولي العهد باستقبال رسمي واسع. وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن اتصالات مكثفة سبقت الزيارة لإتمام الصيغ النهائية للاتفاقات المرتقبة، خصوصًا اتفاق دفاع مشترك، وآخر يتعلق بدعم البرنامج النووي السعودي السلمي، بحسب بلومبيرغ.

صفقة لبيع مقاتلات "إف-35"

كما ينتظر توقيع صفقة لبيع المملكة 48 مقاتلة "إف-35"، إلى جانب مناقشة التطورات في قطاع غزة ضمن خطة ترامب لوقف الحرب الدائرة هناك.

وذكرت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك، الأربعاء، في مؤتمر الاستثمار السعودي–الأمريكي في واشنطن.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة أسوشيتد برس إن استقبالًا رسميًا سيُنظم لولي العهد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يعقبه اجتماع في المكتب البيضاوي، ثم جلسة توقيع اتفاقات، على أن يقيم ترامب مأدبة غداء رسمية تكريماً له.