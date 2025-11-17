قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
دعاء الصباح للرزق والبركة.. كلمات مستجابة تبدأ بها يومك
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

قررت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل الفنان شادي الفونس بعد ضبطه وبحوزته كيس يحتوي على مخدر المارجوانا في  ميدان التحرير علي ذمة التحقيقات.

إخلاء سبيل شادي الفونس

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، أن القوة المتمركزة بالقرب من المتحف المصري بالتحرير اشتبهت في سيارة كان يستقلها الفنان شادي ألفونس، في أثناء مروره من كمين أمني في محيط ميدان التحرير.

القبض على شادي الفونس

كما، أنه خلال إيقاف السيارة  التي كان يستقلها الفنان شادي ألفونس وتفتيشها عُثر بجوار المقعد على كيس يحتوي على مخدر المارجوانا.

وبمواجهته اعترف بملكيته للسيارة، وأفاد بأن زوجته كانت في ذلك التوقيت داخل إحدى الشركات القريبة من ميدان التحرير للتقديم على وظيفة.

وعقب ضبط الكيس المخدر تم اقتياد المتهم الفنان شادي ألفونس إلى قسم الشرطة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات.

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

مدير التصوير محمود عبد السميع مع أوركيد سامي

محمود عبد السميع: أهدي تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي لأسرتي| فيديو

شريهان

بسمة مصرية ليس لها مثيل.. شريهان تدعم عمر خيرت بعد تعرضه لأزمة صحية

عزيز الشافعي

عزيز الشافعي: تسريب أغنية صاحبتي تعدي على حقوقي كمؤلف وملحن

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

