البيان الختامي للقمة التاسعة للبحيرات العظمى يدين فظائع ميليشيا الدعم السريع

أوصى البيان الختامي للقمة التاسعة للبحيرات العظمى مجلس الأمن بإدانة فظائع ميليشيا الدعم السريع، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

الدعم السريع" منظمة إرهابية"

وأكد البيان، اليوم الأحد، أن القمة شددت على ضرورة محاسبة ميليشيا الدعم السريع، لافتًا إلى أن "إجازة التوصيات المقدمة بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية".

و تشهد الأوضاع في المنطقة توتراً وسط استمرار المواجهات بين الجيش و قوات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان.

و تمكنت قوات الجيش السوداني من صدّ الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بقوات الدعم السريع، شملت خسائر في الأرواح والعتاد العسكري.



وتصدى الجيش السوداني، اليوم، لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر الفرقة الـ22 بمدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان.