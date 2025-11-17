نشأت الديهي: الرئيس السيسي قال للمصريين "إنتوا مبتحلموش ليه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حلمه أن يرى مصر قد تجاوزت خط الانتظار وقد تجاوزت خط الصبر ووصلت إلى آفاق أبعد مما هي عليه.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المرشح الرئاسي الأسبق محمد سليم العوا والذي يحسب على جماعة الإخوان قال في تصريحات له إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل ما لا يتحمه بشر على مدار عامين.

وتابع: "نحن لا ننتظر شهادة العوا ولا غيره، ولكن لما الشهادة تيجي من أحد المحسوبين على الجماعة رغم أنهم يكذبون كما يتنفسون، فيا شعب مصر لابد أن نجتهد ونصبر".

واستطرد "الرئيس السيسي سبق وأعلن حلمه وقال بالفم المليان إنتوا مبتحلموش ليه؟ إحنا عايزين نبقى دولة متقدمة بحق مش عايزين نبقى دولة فقيرة تخوض مصلحة الإصلاح".

وتساءل "كيف يمكن أن نعيد صورة الإسلام الحقيقية بعد أن شوهها الاخوان، إحنا نبحث يا شعب مصر ونريد أن نجتهد ونصبر ونحقق ما نريد".