الديهي: بن جفير مجرم حرب يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير، مجرم حرب يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين بصدور قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين بتهمة كراهية دولة إسرائيل، حلوى بطعم دماء الأسرى الفلسطينيين الذين ليس لهم تهمة أو جريمة إلا أنهم أرادوا أن يكون لهم دولة ووطن".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "ألا لعنة الله على أخلاقهم وحضارتهم ما هذه الكراهية، بربكم الأطفال في فلسطين عندما يرون هذه الصورة ماذا سيقعلون، في أثناء نقلهم لا يروا الشمس ولا يتنفسوا أكسجين، هل هذه هي الديمقراطية على الطريقة الغربية كيف نقيم سلام مع هؤلاء ونؤمن به وندعو الجماهير أن يكون هناك سلام معهم".

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن هؤلاء المساجين الذي يتم نقلهم كما تنقل الحيوانات على مرأى ومسمع من العالم الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ويتركوا الفلسطينيين يقتلون ويذبحون ويتركون قوانين تمرر"، متسائلًا "بربي ما هذا العبث كيف يمكن أن يكون هذا العالم ينتج حضارة".



