رامي صبري: تجربتي في the voice kids كانت صعبة

أكد الفنان رامي صبري، أنه أحب الحفلات جدا، مشيرا إلى أن الحفلات تجعله يتواصل مع الجمهور بشكل مباشر، ويتفاعل معهم، مشيرا إلى أنه شارك في عدد من الحفلات في أمريكا وكندا ويعتبرها من الحفلات الصعبة.

وقال رامي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: تجربتي في the voice kids، كانت صعبة خاصة أنني احب التعامل مع الأطفال كأنهم أولادي، ولكن بعد أن تواجدت في فقرة التحكيم عملت على التعامل بشكل مباشر على احساس الطفل حتى في حالة رفضه.

وتابع رامي صبري، أن مشكلتي في the voice kids مع الأهل والصعوبة في المراحل النهائية والتي يكون فيها استبعاد عدد من الأطفال ليفوز طفل واحد فقط.

وأشار رامي صبري إلى أن هناك بعض الأصوات المميزة في the voice kids، وبعض الأطفال يقوم بالغناء كما لو كان شخص كبيرة، لقوة الصوت التي يمتلكها الطفل.