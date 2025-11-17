نادي الشارقة يعلن رحيل مدربه الصربي ميلوش

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، الإثنين، رحيل الصربي ميلوش ميلوييفيتش عن قيادة الفريق، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح نادي الشارقة في بيانٍ عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لاتفاق مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش على إنهاء عقده بالتراضي.

وقرر مسؤولو نادي الشارقة، تكليف المدرب عبدالمجيد النمر بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد إنهاء التعاقد مع ميلوش ميلوييفيتش.

وجاء قرار الشارقة، بإنهاء عقد ميلوييفيتش، بعد الخسارة أمام العين بنتيجة 3-1في ذهاب دور ربع نهائي كأس أبوظبي الإسلامي، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وكان الصربي ميلوييفيتش قد تولى مسؤولية تدريب الشارقة في بداية من منافسات الموسم الجاري.