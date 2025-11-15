قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
ويل سميث بالشارقة للكتاب: الشرق الأوسط يمتلك إرثاً سردياً لم يُستثمر بعد عالميا

ويل سميث
ويل سميث

التقى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بالممثل الأمريكي ويل سميث في جلسة حوارية حملت عنوان "قوة السرد القصصي" بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.


واستعرض سميث - خلال الجلسة - رحلته الفنية، وفصولاً من حياته الشخصية، كاشفاً عن فلسفته في التمثيل والحياة، ومشاركاً بعض الدروس التي تعلمها من السرد الواقعي والخيالي خلال كتابته سيرته الذاتية Will، مؤكداً أهمية الصدق مع الذات ومساعدة الآخرين كسبيل حقيقي للسعادة والنجاح، كما تحدث عن لقائه مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وإهدائها له كتابها.


وتطرق سميث في حواره مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، للحديث حول تطور المشهد الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط والإمكانات الإبداعية الهائلة فيها، مشيراً إلى أنها واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تمتلك إرثاً سردياً يمتد لآلاف السنين والذي لم يُستثمر بعد على المستوى العالمي، وقدم سميث مقاربة لظهور السرد القصصي العالمي للأمريكيين من أصول إفريقية، مشدداً على أن الأفكار العالمية تتجاوز العرق واللون والثقافة.


وأكد سميث أن السرد القصصي هو الجوهر الذي ينظم العقل ويشكل تجربتنا في الحياة، باعتباره ليس مجرد أداة للترفيه، بل طريقة طبيعية يعمل بها العقل لفهم العالم والتفاعل معه، موضحاً أن القصص، سواء كانت واقعية أو خيالية، تمنحنا القدرة على التعاطف، وتساعدنا على فهم تجارب الآخرين وتاريخهم، وتعلمنا كيفية مواجهة التحديات.


وأوضح سميث أن عملية سرد القصص الشخصية تمنح الإنسان فرصة لاكتشاف نفسه بعمق، قائلاً: "تأليفي لكتاب عن سيرتي الذاتية كانت واحدة من أكثر التجارب تحويلاً في حياتي، فقد جعلتني أعرف نفسي بصدق، وأواجه الفارق بين من أنا فعلاً وبين الصورة التي كنت أتصورها عن نفسي" مشيرا إلى أن عملية الكتابة ليست مجرد مراجعة للذكريات، بل وسيلة لفهم كيفية تأثير الأفكار والأوهام السابقة على حكمنا على الآخرين وعلاقاتنا معهم.


وفي ختام الجلسة تحدث سميث عن أهمية الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي لقضاء بعض الوقت في الطبيعة، أو في القراءة، لأن التعرض المستمر للمحتوى غير الهادف يُسمم العقل والفكر، مؤكداً أن هذا الانقطاع ليس مجرد وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية بل خطوة أساسية لفهم الذات بشكل أفضل.
 

ويل سميث معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 الشرق الأوسط

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
