الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد ضرورة نشر قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ضرورة نشر قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة تكون مهمتها مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة المجال لبدء مرحلة إعادة الإعمار، وصولًا إلى بلورة أفق سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذى أجراه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة مع الإعلامية سينا ألكان على قناة "خبر تورك" Habertürk، واستعرض خلاله الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح الوزير أن الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة كان عنصرًا حاسمًا في تذليل العقبات التي واجهت جولات التفاوض السابقة، مشددًا على أهمية استمرار الدفع نحو تنفيذ كافة مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتا، تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، كما تناول الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحًا أن القاهرة تستضيف حوارات الفصائل وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضي الفلسطينية.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى خطورة تفاقم الأوضاع في السودان، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية التي تشهدها الفاشر تستوجب وقفا فوريا لإطلاق النار وانخراط الأطراف السودانية في عملية سياسية شاملة بملكية وطنية كاملة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. 
كما استعرض الأولوية التي توليها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا، من خلال توحيد المؤسسات التنفيذية، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها الكاملة، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، بما يضمن توحيد الإرادة الليبية وطيّ صفحة الانقسام، وذلك في إطار عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
وفي ختام المقابلة، أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن العلاقات المصرية– التركية تشهد تطوراً ملموساً على مختلف المستويات، في ضوء الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، وتعزيز مسارات التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي غزة إعادة إعمار غزة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

أبلة فاهيتا

عودتي على الهوا .. أبلة فاهيتا: أنا مليش زي شاملة متكاملة

قناة السويس

الفريق أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميا

غزة

تل أبيب تربط إعادة الإعمار بنزع السلاح.. وأنباء عن تحرك أمريكي لتسريع التفاهمات

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

