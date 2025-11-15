شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

شهد جبل تيانمن الشهير في مدينة تشانغجياجيه بمقاطعة هونان الصينية حادث لافت خلال اختبار تجريبي أجرته شركة Chery، بعد أن انزلقت مركبة اختبارية من طراز Chery X3L أثناء محاولة صعود "الدرج السماوي" الذي يضم 999 درجة ويعد من أشهر المعالم السياحية في الصين.

وخلال الاختبار الذي سمي "Fengyun X3L Tianmen Mountain Extreme Challenge" ، كانت السيارة تتقدم على الدرج باستخدام منظومة دفع قوية مخصصة للطرق الوعرة، قبل أن يحدث خلل مفاجئ في نقطة التثبيت الخاصة بحبل الأمان المستخدم لحماية السيارة خلال التصوير.

ومع فشل التثبيت، التف الحبل حول العجلة الخلفية، ما تسبب بفقدان السيارة لقدرتها على الدفع، وانزلقت إلى الخلف بسرعة، واصطدمت بالحاجز الجانبي للسلالم مسببة أضرارا في الدرابزين الحجري.

وأكدت السلطات السياحية عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو الزوار، بينما تمت السيطرة على الموقف خلال ثوان.

قدمت شركةChery اعتذار رسمي عن الحادث، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بدرابزين الدرج، وأنها ستقوم بعمليات الإصلاح على نفقتها الخاصة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن التخطيط للاختبار تضمن مراجعات فنية مكثفة، لكن "عاملا غير متوقع" أدى إلى فشل نقطة التثبيت الرئيسية، كما أكدت أنها ستعيد تقييم إجراءات السلامة في جميع الاختبارات المستقبلية، خاصة تلك التي تجري في مواقع سياحية حساسة.

من جانبهم، أعلن مسؤولو جبل تيانمن إغلاق جزء من السلالم مؤقتا لإجراء الإصلاحات، قبل إعادة فتحه أمام الزوار، وأكدت الإدارة أن التعاون المستقبلي مع الشركات سيخضع لقواعد أكثر صرامة لضمان السلامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.