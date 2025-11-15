قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

كريم عاطف

شهد جبل تيانمن الشهير في مدينة تشانغجياجيه بمقاطعة هونان الصينية حادث لافت خلال اختبار تجريبي أجرته شركة Chery، بعد أن انزلقت مركبة اختبارية من طراز Chery X3L أثناء محاولة صعود "الدرج السماوي" الذي يضم 999 درجة ويعد من أشهر المعالم السياحية في الصين.

وخلال الاختبار الذي سمي "Fengyun X3L Tianmen Mountain Extreme Challenge" ، كانت السيارة تتقدم على الدرج باستخدام منظومة دفع قوية مخصصة للطرق الوعرة، قبل أن يحدث خلل مفاجئ في نقطة التثبيت الخاصة بحبل الأمان المستخدم لحماية السيارة خلال التصوير.

ومع فشل التثبيت، التف الحبل حول العجلة الخلفية، ما تسبب بفقدان السيارة لقدرتها على الدفع، وانزلقت إلى الخلف بسرعة، واصطدمت بالحاجز الجانبي للسلالم مسببة أضرارا في الدرابزين الحجري.

وأكدت السلطات السياحية عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو الزوار، بينما تمت السيطرة على الموقف خلال ثوان.

قدمت شركةChery  اعتذار رسمي عن الحادث، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بدرابزين الدرج، وأنها ستقوم بعمليات الإصلاح على نفقتها الخاصة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن التخطيط للاختبار تضمن مراجعات فنية مكثفة، لكن "عاملا غير متوقع" أدى إلى فشل نقطة التثبيت الرئيسية، كما أكدت أنها ستعيد تقييم إجراءات السلامة في جميع الاختبارات المستقبلية، خاصة تلك التي تجري في مواقع سياحية حساسة.

من جانبهم، أعلن مسؤولو جبل تيانمن إغلاق جزء من السلالم مؤقتا لإجراء الإصلاحات، قبل إعادة فتحه أمام الزوار، وأكدت الإدارة أن التعاون المستقبلي مع الشركات سيخضع لقواعد أكثر صرامة لضمان السلامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

مجلس النواب

شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب وفقا للقانون

حزب الجبهة الوطنية

"الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه بانتخابات النواب .. غدا

لحوم - أرشيفية

بعد واقعة اللحوم الفاسدة بشبرا الخيمة.. عقوبة المتورطين في القانون

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

