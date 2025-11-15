قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

في فصل جديد من قضية الطفل ياسين بدمنهور،تم تأجيل نظر الاستئناف الى الثلاثاء المقبل.

قرارا المحكمة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم، تأجيل نظر قضية الصغير ياسين إلى جلسة الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، وذلك لاستكمال للمرافعة.

حيث قد بدأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين؛ فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، نظر سادس جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

تأجيل نظر الاستئناف لقضية الطفل ياسين

وقررت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم للمرافعة.

السجن المؤبد

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

تفاصيل القضية

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للصغير، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، والمنعقد بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد سادس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.