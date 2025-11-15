أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم

كشفت الفنانة أسماء جلال عن ذكريات طفولتها، قائلة: “أنا بحب أسم سوسو ومبحبش حد يقولي سم سم، وأنا مش شبه أهلي".



وتابعت جلال خلال برنامج أبلة فاهيتا: "كنت الصغيرة في إخواتي وبيجربو فيا كل الألعاب، عندي أخ وأخت، وكنت الصغيرة فيهم وخدودّي كانت كتير أوي، وكنت مش شاطرة في المدرسة بس كنت ذكية".

واستطردت جلال: " أول مرة حد كسر قلبي فيها كان في أولى ابتدائي، ”.



وتحدثت جلال عن بعض جوانب حياتها العملية والشخصية، مؤكدة: "أنا بلبس زارا عادي، والكواليس مع ظافر العابدين وعمرو يوسف حلوين جدًا، واللي شدني في فيلم السلم والثعبان الجزء الثاني هي القصة، وبحب أشتغل مع طارق العريان، ونازلي فيلم الشهر الجاي «إن غاب القط» مع أسر ياسين."



ويعرض برنامج «ليلة فانطاستيك» مع «أبلة فاهيتا» كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.

وشهدت حلقة برنامج «الحكاية» أمس مواجهة كوميدية بين الإعلامي عمرو أديب والدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي خطفت الأضواء بتعليقاتها الساخرة وتصريحاتها الجريئة حول العمل الإعلامي وبرامج الترفيه، إلى جانب كشفها لأول مرة تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك».