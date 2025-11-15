أسماء جلال: مبحبش حد يقولي يا سم سم

كشفت الفنانة أسماء جلال عن ذكريات طفولتها، قائلة: “أنا بحب اسم سوسو ومبحبش حد يقولي سم سم، وأنا مش شبه أهلي".

وتابعت جلال خلال برنامج أبلة فاهيتا: "كنت الصغيرة في اخواتي وبيجربو فيا كل الألعاب، عندي اخ واخت، وكنت صغيرة فيهم وخدودّي كانت كتير أوي، وكنت مش شاطرة في المدرسة بس كنت ذكية".

واستطردت جلال: " أول مرة في أولى ابتدائي، حد كسر قلبي فيها”.

ويعرض برنامج «ليلة فانطاستيك» مع «أبلة فاهيتا» كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.

وشهدت حلقة برنامج «الحكاية» أمس مواجهة كوميدية بين الإعلامي عمرو أديب والدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي خطفت الأضواء بتعليقاتها الساخرة وتصريحاتها الجريئة حول العمل الإعلامي وبرامج الترفيه، إلى جانب كشفها لأول مرة تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك».