أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
آية التيجي

في ظل تزايد الاهتمام بصحة الكلى ودورها الحيوي في تنقية الدم وطرد السموم من الجسم، يبحث الكثيرون عن أفضل الأطعمة التي يمكن أن تدعم وظائف الكلى وتحافظ على سلامتها بشكل طبيعي. 

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

وكشفت مواقع أجنبية كـ Healthline وMedical News Today وWebMD، إن بعض الأطعمة تمتلك قدرة فريدة على تنظيف الكلى، تقوية أنسجتها، ومنع تكوّن الحصوات. في هذا التقرير نعرض أبرز أطعمة تنظيف الكلى التي تدعم الصحة العامة وتحمي الجهاز البولي.

- الماء:

أهم عنصر يوصي به الأطباء للحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائف الكلى، ويساعد على طرد السموم ومنع تراكم الحصوات.

- التوت الأزرق (Blueberries):

غني بمضادات الأكسدة "الأنثوسيانين" التي تخفف الالتهابات وتقلل الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر على الكلى.

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

- الليمون والحمضيات:

يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يمنع تكوّن الحصوات ويعزز عملية تنظيف الكلى طبيعيًا.

- السبانخ والخضروات الورقية:

تعد مصدرًا مهمًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد في توازن السوائل داخل الجسم ودعم وظائف الكلى.

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

- التفاح:

غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الالتهابات وتطهير الجهاز البولي من السموم.

- الثوم:

يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، كما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ما يقلل العبء الواقع على الكلى.

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

- زيت الزيتون:

غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحمي الكلى من الالتهابات وتدعم صحتها على المدى الطويل.

- الفلفل الأحمر (Red Bell Pepper):

من أفضل الخيارات الغذائية للكلى لأنه منخفض البوتاسيوم وغني بالفيتامينات الضرورية مثل A وC.

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

- البروكلي:

يساعد في مكافحة الالتهاب ويعزز صحة الجهاز البولي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

- الزنجبيل:

يعرف بدوره في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، مما يدعم وظائف الكلى.

