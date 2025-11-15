حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما بمدينة الجلالة بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية.



وبدأ الحفل قويا مع صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي ابقي جنبه" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.



وتخلل الحفل العيد من المواقف الحماسية كان أبرزها ترديد الجمهور بصوت جماعي لعبارة "هابي بيرث داي تو يو" و"سنة حلوة" احتفالا بعيد ميلاد حماقي وسط اجواء من البهجة المتبادلة بين الجمهور ونجمهم المفضل.

من جانبه اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا مالامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" ،"أدرنالين " و "قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. بالاضافة الى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".



وقبيل ختام الحفل تزايدت أجواء البهجة والحماسة مع أغنية "ام الدنيا"حيث تزين خلالها المسرح كاملا بالعلم المصري.

ويأتي حفل الجلالة عقب أيام من تصدر دويتو "فى ظهرك يا فلسطيني" مع الكينج محمد منير تريند مواقع التواصل الاجتماعي عالميا والذي تم تقديمه في اوبرا العاصمة الجديدة خلال الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تحمل رسالة إنسانية إلى العالم أجمع عن مصر ودورها المحوري في تحقيق السلام، وتجسد جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهد لها العالم في كل مسعى يهدف إلى إرساء الاستقرار والسلام في فلسطين وسائر دول العالم.

وقدمت الاحتفالية النجمة إسعاد يونس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء أصالة، أمال ماهر، حمزة نمرة، مدحت صالح، أحمد سعد.

كما شارك في الاحتفالية التي أخرجها المخرج ميدو شعبان، مجموعة من الفنانين، ضمت هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي ،يوسف عمر ومصطفي عماد.

إنجازات محمد حماقي

على جانب حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية .. بالإضافة الى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام " .

ألبوم حماقي الجديد

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.