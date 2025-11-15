بيعشقه رغم أهلاويته.. خالد الغندور يكشف عن تأثر حماقي لموت محمد صبري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تأثر الفنان محمد حماقي، لوفاة نجم الزمالك السابق محمد صبري.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “تواصلت مع النجم الكبير محمد حماقي امس وكان مصدوم في وفاة النجم محمد صبري وكان يري إنه أفضل من لاعبين كثير حصلوا علي نجومية واهتمام إعلامي وهم أقل منه بكثير في الموهبة والتأثير وقال إنه في نفس سنه تقريبا و انه كان يعشق صبري كلاعب رغم اهلاويته الله يرحمك يا صبري”.

تغيير مكان عزاء محمد صبري

وأعلن نادي الزمالك نقل مكان إقامة عزاء لاعب الفريق السابق محمد صبري، ليقام مساء الأحد عقب صلاة المغرب داخل مسجد الحامدية الشاذلية، بدلًا من إقامته داخل مقر النادي كما كان مقررًا في البداية.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث وفاة اللاعب محمد صبري أنه كان يقود سيارته في طريق جانبي بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يفقد السيطرة بشكل مفاجئ على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة في الحال نتيجة قوة الاصطدام.

شهدت جنازة الراحل حضور المئات من محبيه بعد صلاة العصر يوم الجمعة، حيث أعربوا عن حزنهم الشديد ودَعوا له بالرحمة.

كما حرص العديد من نجوم الكرة على وداعه، ومن أبرزهم:

مدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيوني، محمد أبو العلا، أسامة نبيه، عبد الظاهر السقا، وليد سليمان، إبراهيم سعيد، طاهر أبو زيد، إسماعيل يوسف، وعمرو الجنايني.