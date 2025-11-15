قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
رياضة

بيحب الخير لكل صحابه.. نادر السيد يسترجع ذكرياته مع الراحل محمد صبري

سارة عبد الله

نعى نادر السيد، لاعب الزمالك السابق، الراحل محمد صبري مسترجعا الذكريات التي جمعتهما في بداية مشوارهما مع كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب نادر السيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مافيش كلام يوصف صبري اكتر من الكلام الي كتبه الصديق والأخ العزيز والصحفي الأمين إسلام صادق وأزيد عليه انه كان بيحب الخير لكل أصحابه اللي بدأ معاهم حياته وبيفرح بيهم وبيفرح ليهم وانا واحد منهم بدأنا مع بعض كنا قاعدين في شقة في العجوزه النادي اختارها لينا أنا كنت جاي من دكرنس وهو جاي من بلبيس وغيرنا من زمايلنا كنا 10 عشنا مع بعض تفاصيل الحياة واحنا مع بعض واحنا كل يوم كل واحد بيدفع 50 قرش الصبح علشان نجيب فطار بي 5 جنيه فول وطعمية وبتنحان والخناقه مين هينزل ومش هيدفع ومين هيجيب الوجبات بتاعتنا من النادي".

وتابع: “كنا بنفطر مع بعض ونتغدى مع بعض في النادي وناخد وجبة العشا  علشان ناكل مع بعض في الشقة كنا عيله وبعدين نقلنا مع بعض في سكن اللاعيبة في النادي كنا عايشين نفس الحياة الحلوة بتفاصيلها  حتي لما كبرنا ونقلنا وبدأنا ناخد شقة لوحدنا كان جاري واد ايه كان بيتكلم بالحاح رهيب اني اكون موجود علي قناة الزمالك ويقولي ده مكانك وحقك وانا بكون مبسوط بوجودك معايا … كان جميل الله يرحمه”.

وأعلن نادي الزمالك نقل مكان إقامة عزاء لاعب الفريق السابق محمد صبري، ليقام مساء الأحد عقب صلاة المغرب داخل مسجد الحامدية الشاذلية، بدلًا من إقامته داخل مقر النادي كما كان مقررًا في البداية.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث وفاة اللاعب محمد صبري أنه كان يقود سيارته في طريق جانبي بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يفقد السيطرة بشكل مفاجئ على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة في الحال نتيجة قوة الاصطدام.

شهدت جنازة الراحل حضور المئات من محبيه بعد صلاة العصر يوم الجمعة، حيث أعربوا عن حزنهم الشديد ودَعوا له بالرحمة.

كما حرص العديد من نجوم الكرة على وداعه، ومن أبرزهم:
مدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيوني، محمد أبو العلا، أسامة نبيه، عبد الظاهر السقا، وليد سليمان، إبراهيم سعيد، طاهر أبو زيد، إسماعيل يوسف، وعمرو الجنايني.

