قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء تلقت إخطارًا من البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم يطالب خلاله بالحصول على مستحقاته كاملة لدى النادي، قبل التقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”بعدما لم يتوصل النادي لاتفاق مع المدرب بشأن مستحقاته لدى القلعة البيضاء بعد فسخ تعاقده مؤخرًا، عقب التعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد أعلن عن تولي أحمد عبد الرؤوف مهمة تدريب الفريق عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره بلدية المحلة .

جدير بالذكر أن الزمالك تُوج بالنسخة الأخيرة لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

