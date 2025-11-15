الكشف عن مكان وموعد عزاء محمد صبري نجم الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مكان عزاء نجم الزمالك السابق محمد صبري الذي توفي صباح أمس أثر حادث آليم في التجمع.

مكان عزاء محمد صبري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عزاء كابتن محمد صبري هيكون داخل نادي الزمالك بجوار ملعب الزمالك اللي تألق فيه

بكرة الأحد ان شاء الله".

وفاة محمد صبري

جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.