رياضة

مينا ماهر عن محمد صبري: يارب ارحمه وصبرنا

باسنتي ناجي

نعى الإعلامي مينا ماهر، نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي توفي أمس أثر حادث آليم في التجمع.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يارب ارحمه يارب و صبرنا ".

وفاة محمد صبري

وكان قد نعى الإعلامي مينا ماهر صديقه الراحل محمد صبري بكلمات مؤثرة، عبّر خلالها عن حزنه العميق لفقدانه.

وقال ماهر، في منشور كتبه عبر  حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “كنت دايمًا بتشجعني وواقف جنبي، وكنت دايمًا واثق فيّا وبتحبني زي أولادك بالظبط، مفيش حد يختلف على حبك وطيبة قلبك ودمّك الخفيف، أنا كنت دايمًا برجعلك وأشتكيلك وآخد رأيك، وكنت تقولي سيبك من أي حاجة، اشتغل وكمل وربنا هيكرمك".

وأضاف: “القناة هتبقى وحشة ودمها تقيل من غير ضحكتك، هتوحشني يا كونت يا صاحبي يا أنضف وأطيب قلب".

واختتم رسالته بكلمات وداع: “كنت بحبك وهفضل أحبك وأفتكرك. ربنا يرحمك يا رب".

جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.

