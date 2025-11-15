قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مفاجأة.. رونالدو قد يغيب عن افتتاحية المونديال| تفاصيل

رونالدو
رونالدو
القسم الرياضي

يواجه كريستيانو رونالدو خطر الغياب عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم العام المقبل على الأقل بعد حصوله على البطاقة الحمراء في خسارة المنتخب البرتغالي 2-0 أمام جمهورية أيرلندا يوم الخميس.


حصل رونالدو في البداية على بطاقة صفراء بعد اعتدائه بمرفقه على مدافع أيرلندا دارا أوشيا خلال المباراة في دبلن، لكن الحكم رفع البطاقة إلى حمراء، وطُرد رونالدو لأول مرة في مسيرته الدولية بعد مراجعة الحكم للواقعة عبر شاشة فيديو على جانب الملعب.


قال مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز: "عندما يحاول الإفلات من المدافع، أعتقد أن الحركة تبدو أسوأ مما هي عليه في الواقع، لا أعتقد أنها ضربة مرفق، بل ضربة بكامل الجسم لكن من زاوية الكاميرا، تبدو وكأنها ضربة مرفق، نحن نتقبل ذلك، قد تستحق بطاقة حمراء، ولكن لأسباب وجيهة".
سيقضي رونالدو عقوبة إيقافه الإجباري لمباراة واحدة عندما تستضيف البرتغال أرمينيا يوم الأحد، وتستطيع البرتغال، التي لا تزال تتقدم على المجر بنقطتين في المجموعة السادسة، ضمان التأهل لكأس العالم العام المقبل بفوزها.
ومع ذلك، تنص قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ضرورة فرض حظر لمدة مباراتين على الأقل في حالة "اللعب غير النظيف الخطير"، ولمدة ثلاث مباريات على الأقل في حالة "السلوك العنيف"، أو "لفترة زمنية مناسبة للاعتداء، بما في ذلك الضرب بالمرفق".
ولن يتم احتساب المباريات الودية التي تسبق كأس العالم ضمن عقوبة الإيقاف عن اللعب، وربما يستغرق الأمر ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكمه.
وهي البطاقة الحمراء الأولى التي يتلقاها رونالدو في 226 مباراة خاضها مع منتخب البرتغال.
وأضاف مارتينيز: "إنه قائدٌ لم يُطرد قط في 226 مباراة، أعتقد أن الأمر كان قاسيًا بعض الشيء لأنه يهتم بالفريق".
ويتطلع رونالدو للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته.

كريستيانو رونالدو برتغال كأس العالم أيرلندا

