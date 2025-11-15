أسطورة اليونايتد بعد طرد رونالدو: فقد السيطرة وفارق كبير بينه وبين ميسي

شن روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هجوما ضاريا علي نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعد خسارة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب أيرلندا 2/0 بتصفيات كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتلقي منتخب البرتغال خسارة أمام نظيره منتخب ايرلندا بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وشهدت طرد كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي.

وعلق روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علي طرد كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وآيرلندا عبر تصريحات تلفزيونية قائلا:



هزيمة أمام إيرلندا… وطرد؟! ثم يأتي رونالدو ليصفّق بسخرية للجمهور الذي يضحك عليه! هذا ليس قائدا… هذا لاعب فقد السيطرة تمامًا.

تابع روي كين ،: رونالدو سيغيب عن المباراة الأولى في كأس العالم 2026! ‏رونالدو سيتم ايقافه لمدة مباراتين بسبب اللعب العنيف، سيغيب عن آخر مباراة في التصفيات سيغيب عن أول مباراة في كأس العالم.

أضاف روي كين : "أتساءل بصدق: ماذا سيفعل رونالدو في كأس العالم بهذا المستوى؟ إذا كان لا يحتمل ضغط مباراة أمام إيرلندا، فكيف سيتحمّل منتخبات العالم الكبرى؟".

واصل روي كين: بينما رونالدو يُطرد ويصفّق للجماهير…انظروا إلى ميسي ماذا يفعل مع الأرجنتين! يسجل، يصنع، يقود، ويجعل منتخب بلاده يبدو وكأنه آلة لا تقهر.

وأكمل روي كين: "هذا هو الفرق بين لاعب يعيش على الماضي… ولاعب ما زال يصنع الحاضر.

واختتم حديثه قائلا: ميسي يرفع مستوى الأرجنتين كل مرة يلمس فيها الكرة، ورونالدو… يترك فريقه منقوصًا أمام إيرلندا! "إذا كان هذا ما يقدّمه رونالدو قبل كأس العالم، فلا تلوموا أحدًا إن تكررت نفس المأساة.".

روي كين : لهذا السبب تركت مانشستر يونايتد

كشف اسطورة نادي مانشستر يونايتد الايرلندي روي كين عن السبب الرئيسي الذي دفعه الى ترك الاولد ترافورد ، واشار كين الى ان السبب الرئيسي وراء ترك الشياطين الحمر هو العقوبة التي فرضت عليه بقيمة 5000 باوند بعد التصريحات التي ادلى بها على شاشة الفريق الرسمية بعد الخسارة أمام نادي ميدلسبره .

يذكر أن الأيرلندي روي كين غادر مانشستر يونايتد عام 2005 لينتقل الى نادي سيلتيك بعد أن قضى 12 عاماً في الاولد ترافورد . وكان كين قد فاز ب 7 القاب في الدوري المحلي ولقب في دوري ابطال اوروبا .