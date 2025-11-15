قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس
التضامن: صرف تكافل وكرامة عن نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة اليونايتد بعد طرد رونالدو: فقد السيطرة وفارق كبير بينه وبين ميسي

رونالدو وروي كين
رونالدو وروي كين
يسري غازي

شن روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هجوما ضاريا علي نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعد خسارة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب أيرلندا 2/0 بتصفيات كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتلقي منتخب البرتغال خسارة أمام نظيره منتخب ايرلندا بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وشهدت طرد كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي.

وعلق روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علي طرد كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وآيرلندا عبر تصريحات تلفزيونية قائلا:


هزيمة أمام إيرلندا… وطرد؟! ثم يأتي رونالدو ليصفّق بسخرية للجمهور الذي يضحك عليه! هذا ليس قائدا… هذا لاعب فقد السيطرة تمامًا.

تابع روي كين ،: رونالدو سيغيب عن المباراة الأولى في كأس العالم 2026! ‏رونالدو سيتم ايقافه لمدة مباراتين بسبب اللعب العنيف، سيغيب عن آخر مباراة في التصفيات سيغيب عن أول مباراة في كأس العالم.

أضاف روي كين : "أتساءل بصدق: ماذا سيفعل رونالدو في كأس العالم بهذا المستوى؟ إذا كان لا يحتمل ضغط مباراة أمام إيرلندا، فكيف سيتحمّل منتخبات العالم الكبرى؟".

واصل روي كين: بينما رونالدو يُطرد ويصفّق للجماهير…انظروا إلى ميسي ماذا يفعل مع الأرجنتين! يسجل، يصنع، يقود، ويجعل منتخب بلاده يبدو وكأنه آلة لا تقهر.

وأكمل روي كين:  "هذا هو الفرق بين لاعب يعيش على الماضي… ولاعب ما زال يصنع الحاضر.

واختتم حديثه قائلا: ميسي يرفع مستوى الأرجنتين كل مرة يلمس فيها الكرة، ورونالدو… يترك فريقه منقوصًا أمام إيرلندا! "إذا كان هذا ما يقدّمه رونالدو قبل كأس العالم، فلا تلوموا أحدًا إن تكررت نفس المأساة.".  

روي كين : لهذا السبب تركت مانشستر يونايتد

كشف اسطورة نادي مانشستر يونايتد الايرلندي روي كين عن السبب الرئيسي الذي دفعه الى ترك الاولد ترافورد ، واشار كين الى ان السبب الرئيسي وراء ترك الشياطين الحمر هو العقوبة التي فرضت عليه بقيمة 5000 باوند بعد التصريحات التي ادلى بها على شاشة الفريق الرسمية بعد الخسارة أمام نادي ميدلسبره .

يذكر أن الأيرلندي روي كين غادر مانشستر يونايتد عام 2005 لينتقل الى نادي سيلتيك بعد أن قضى 12 عاماً في الاولد ترافورد . وكان كين قد فاز ب 7 القاب في الدوري المحلي ولقب في دوري ابطال اوروبا .

رونالدو البرتغال آيرلندا تصفيات المونديال النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

بوستر حفل نجوى كرم ووائل كفوري

نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة مع وائل كفوري في دبي

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور مريضة متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة

محمد سامي

محمد سامر يوجه رسالة للسعدني مع اقتراب فيلمه الجديد

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد