أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟

وجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه أمام خطر حقيقي يهدد مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال 2026، وذلك عقب حصوله على أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية، خلال مواجهة أيرلندا في تصفيات كأس العالم.

بطاقة حمراء تاريخية تضع الأسطورة في موقف معقد

وجاء الطرد بعد تدخل بالمرفق على دارا أوشيا مدافع أيرلندا، في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في دبلن مساء الخميس، وانتهت بخسارة مفاجئة للبرتغال بنتيجة 0-2.

الإيقاف المباشر والعقوبة الإضافية المحتملة

بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يُعاقب أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء بإيقاف مباراة واحدة تلقائياً، وهو ما سيغيب رونالدو عن لقاء البرتغال أمام أرمينيا في الجولة الأخيرة من التصفيات.

لكن الخطر الأكبر يكمن في أن لوائح فيفا تنص على عقوبات أشد في حال اعتبار السلوك عنيفاً أو اعتداءً باستخدام المرفق، حيث تنص القواعد على:

إيقاف لا يقل عن مباراتين عند ارتكاب خطأ جسيم.

إيقاف لا يقل عن 3 مباريات عند ارتكاب سلوك عنيف.

إيقاف 3 مباريات أو أكثر في حال الاعتداء، بما في ذلك الضرب بالمرفق.

وهذه العقوبات لا تُطبّق في المباريات الودية، ما يعني أن أي إيقاف إضافي سيرحل مباشرة إلى كأس العالم 2026.

لحظة الطرد وما تبعها من ردود أفعال

في الدقيقة 60، استدار رونالدو وضرب ظهر أوشيا بمرفقه الأيمن أثناء انتظار كرة عرضية. الحكم أشهر بطاقة صفراء أولاً، قبل أن يعود لتقنية الفيديو (فار) ويحوّلها إلى بطاقة حمراء.

غادر رونالدو الملعب وسط صافرات الاستهجان من الجماهير الأيرلندية، وردّ عليهم بابتسامة ساخرة وصفقات متعالية، ما زاد من حدة الموقف.

ويبلغ رونالدو 41 عاماً في فبراير المقبل، ويطمح للمشاركة في المونديال السادس في مسيرته، في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد.

مصير البرتغال في التصفيات

رغم الخسارة، ما تزال البرتغال في وضع مريح قبل الجولة الأخيرة من التصفيات:

البرتغال في الصدارة بـ10 نقاط

المجر ثانياً بـ8 نقاط

أيرلندا ثالثاً بـ7 نقاط

أرمينيا في المركز الأخير بـ3 نقاط

الفوز على أرمينيا سيضمن للبرتغال تأهلها المباشر إلى كأس العالم، بينما قد تتجه المجر أو أيرلندا لخوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل.

باروت يخطف الأضواء

تألّق الأيرلندي تروي باروت بتسجيله هدفي اللقاء في الشوط الأول، ليمنح منتخب بلاده فوزاً ثميناً أعاد آماله في المنافسة على التأهل عبر الملحق.

قرعة المونديال تترقب ورونالدو مهدد

من المقرر إجراء قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل في واشنطن، حيث سيُكشف عن جدول مباريات البرتغال في حال تأهلها وسط حالة ترقب حول ما إذا كان النجم البرتغالي سيكون متاحاً للظهور في المباراة الافتتاحية أم سيُعاقب بالغياب عنها أو عن أكثر من مباراة بسبب حادثة دبلن.

