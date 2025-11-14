قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

وجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه أمام خطر حقيقي يهدد مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال 2026، وذلك عقب حصوله على أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية، خلال مواجهة أيرلندا في تصفيات كأس العالم.

بطاقة حمراء تاريخية تضع الأسطورة في موقف معقد

وجاء الطرد بعد تدخل بالمرفق على دارا أوشيا مدافع أيرلندا، في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في دبلن مساء الخميس، وانتهت بخسارة مفاجئة للبرتغال بنتيجة 0-2.

الإيقاف المباشر والعقوبة الإضافية المحتملة

بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يُعاقب أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء بإيقاف مباراة واحدة تلقائياً، وهو ما سيغيب رونالدو عن لقاء البرتغال أمام أرمينيا في الجولة الأخيرة من التصفيات.

رونالدو

لكن الخطر الأكبر يكمن في أن لوائح فيفا تنص على عقوبات أشد في حال اعتبار السلوك عنيفاً أو اعتداءً باستخدام المرفق، حيث تنص القواعد على:

إيقاف لا يقل عن مباراتين عند ارتكاب خطأ جسيم.

إيقاف لا يقل عن 3 مباريات عند ارتكاب سلوك عنيف.

إيقاف 3 مباريات أو أكثر في حال الاعتداء، بما في ذلك الضرب بالمرفق.

وهذه العقوبات لا تُطبّق في المباريات الودية، ما يعني أن أي إيقاف إضافي سيرحل مباشرة إلى كأس العالم 2026.

لحظة الطرد وما تبعها من ردود أفعال

في الدقيقة 60، استدار رونالدو وضرب ظهر أوشيا بمرفقه الأيمن أثناء انتظار كرة عرضية. الحكم أشهر بطاقة صفراء أولاً، قبل أن يعود لتقنية الفيديو (فار) ويحوّلها إلى بطاقة حمراء.

غادر رونالدو الملعب وسط صافرات الاستهجان من الجماهير الأيرلندية، وردّ عليهم بابتسامة ساخرة وصفقات متعالية، ما زاد من حدة الموقف.

ويبلغ رونالدو 41 عاماً في فبراير المقبل، ويطمح للمشاركة في المونديال السادس في مسيرته، في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد.

مصير البرتغال في التصفيات

رغم الخسارة، ما تزال البرتغال في وضع مريح قبل الجولة الأخيرة من التصفيات:

البرتغال في الصدارة بـ10 نقاط

المجر ثانياً بـ8 نقاط

أيرلندا ثالثاً بـ7 نقاط

أرمينيا في المركز الأخير بـ3 نقاط

الفوز على أرمينيا سيضمن للبرتغال تأهلها المباشر إلى كأس العالم، بينما قد تتجه المجر أو أيرلندا لخوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل.

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

باروت يخطف الأضواء

تألّق الأيرلندي تروي باروت بتسجيله هدفي اللقاء في الشوط الأول، ليمنح منتخب بلاده فوزاً ثميناً أعاد آماله في المنافسة على التأهل عبر الملحق.

قرعة المونديال تترقب ورونالدو مهدد

من المقرر إجراء قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل في واشنطن، حيث سيُكشف عن جدول مباريات البرتغال في حال تأهلها وسط حالة ترقب حول ما إذا كان النجم البرتغالي سيكون متاحاً للظهور في المباراة الافتتاحية أم سيُعاقب بالغياب عنها أو عن أكثر من مباراة بسبب حادثة دبلن.
 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كأس العالم تصفيات كأس العالم قرعة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

متحف تل بسطا

السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

فصل الكهرباء

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد