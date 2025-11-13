رونالدو يختار الحياة بعد الاعتزال.. أين سيعيش النجم البرتغالي؟

في تصريحات مثيرة خلال "منتدى تورايز" العالمي الذي أقيم في الرياض، كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن البلد الذي يعتزم العيش فيه بعد اعتزاله كرة القدم.

أبدى نجم النصر السعودي رونالدو، خلال تصريحاته، مشاعر قوية تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه جزءًا منها.

تصريحات رونالدو عن السعودية

قال رونالدو إنه يعيش تجربة فريدة في السعودية، حيث أصبح يشعر بأنه سعودي. وأعرب عن إيمانه بالمشروع الرياضي هناك، موضحًا أن الدوري السعودي يشهد نموًا كبيرًا.

وأكد: "الجميع يعرف كريستيانو بسبب كرة القدم، وقد انتقلت إلى السعودية قبل 3 سنوات لأنني أؤمن بالمشروع هناك". وأضاف أن الشغف الذي يمتلكه السعوديون تجاه كرة القدم مذهل، وأن السياحة في المملكة شهدت أيضًا تطورًا ملحوظًا.

تحدث رونالدو عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034، معبرًا عن فخره بارتباطه بالمملكة. أشار إلى أن كأس العالم 2030 ستقام في بلده البرتغال، لكنه يشعر أن السعودية أصبحت جزءًا مهمًا من حياته.

وفي تعبير عن حبه للمملكة، قال: "أنا أنتمي الآن إلى السعودية حتى بعد الاعتزال، إنها من البلدان التي أحتفظ بها في قلبي".

ما موعد اعتزال رونالدو؟

وعند الحديث عن موعد اعتزاله، أوضح رونالدو أنه حين أشار إلى أنه قريب، كان يقصد سنة أو سنتين.

ورغم تقدمه في السن، ما زال يشعر أنه في قمة عطائه، حيث أضاف: "أسجل الأهداف وما زلت أشعر بالسرعة والحدة داخل الملعب". وأكد ضرورة الاعتراف بأن العد التنازلي قد بدأ، لكنه متحمس للاستمرار باللعب.

ختامًا، سلط رونالدو الضوء على هدفه الأخير في مسيرته الكروية، وهو الظهور في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال: "بالتأكيد ستكون تلك البطولة الأخيرة لي، لأنني سأبلغ 41 عامًا حينها". وكشف عن شعوره بالفخر بما قدمه لكرة القدم على مدى 25 عامًا، حيث حقق أرقامًا قياسية في مختلف الأندية والمنتخب.

وشارك رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم قطر 2022 والذي شهد توديع فريقه للمسابقة التي توج بها المنتخب الأرجنتيني في النهاية على حساب فرنسا.