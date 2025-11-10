رايو فاليكانو يحرم مبابي من معادلة إنجاز رونالدو

أوقف فريق رايو فاليكانو انطلاقة كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، المميزة في الدوري الإسباني.

وفرض رايو فاليكانو التعادل السلبي على ريال مدريد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإسباني.

فاليكانو يحرم مبابي من معادلة إنجاز رونالدو

وكان مبابي كيليان قد سجل في 8 مباريات متتالية قبل موجهة رايو فاليكانو، ويقف على بُعد هدفين فقط من معادلة أفضل سجلّ تاريخي في ريال مدريد: 10 مباريات متتالية سجّل فيها كريستيانو رونالدو في موسم 2014-2015، إلا أن لقاء الأمس أحبط النجم الفرنسي وحرمه من معادلة إنجاز النجم البرتغالي.

ويتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، اللذان يتقاسمان المركز الثاني بـ7 أهداف لكل منهما.