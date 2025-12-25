قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الاتصالات يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

أحمد عبد القوى

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كبريات الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحث الاجتماع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وحماية البيانات فى إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الاجنبى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، مشيدا بعلاقات التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "نحرص على تعزيز التعاون المبنى على المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص والاستماع إلى كل اقتراحاتهم".

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تقدم مصر 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام ٢٠٢٥ الصادر عن البنك الدولى لتعزز مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر وتصل إلى المركز 22 عالميا.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع التطورات التى يشهدها سوق العمل من أجل تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل، داعيا الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم مقترحاتها بخصوص تطوير البرامج التدريبية وإدخال مجالات جديدة لتأهيل الكوادر المناسبة لتكون جاهزة للعمل فى هذه الشركات.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى عقد جلسات خلال مرحلة إعداد مسودات القوانين المتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد بمثابة حوار مجتمعى للخروج بأحسن مسودة للقوانين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات وسيتم إجراء حوار مع أعضاء لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية لإبداء رأيهم قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على أن الحكومة حريصة على حماية البيانات وعدم استخدام أى برامج غير مرخصة فى عمل الحكومة الرقمية، موضحا أن الوزارة تدرس استخدام برامج مفتوحة المصدر بالإضافة إلى البرامج المنتجة من خلال شركات عالمية، كما تسعى لإقامة مراكز بيانات.

وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة باستراتيجية مصر الرقمية والتى تعكس ما حققته مصر فى مجال تعزيز الابتكار الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات الرقمية، كما أشادوا بما حققته الوزارة فى مجال التعهيد والتى جعلت مصر مركزاً عالمياً فى هذه الصناعة الواعدة وعززت من مكانتها على خريطة صناعة التعهيد العالمية، الأمر الذى يمثل حافزا للشركات العالمية للتوسع وزيادة استثماراتها فى مصر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

وحضر الاجتماع من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، كل من السيدة/ مروة عباس عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمدير العام لشركة IBM لشمال شرق أفريقيا، والسيدة/ ميرنا عارف رئيس لجنة التحول الرقمى بالغرفة ومدير عام الأسواق الناشئة لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر و الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، والمهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، وعدد من مسئولي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وممثلى كبريات الشركات من أعضاء الغرفة.

