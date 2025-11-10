قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أهلي 2007 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

عبدالحكيم أبو علم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الاثنين مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2007 المباراة وفي رصيده 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

أهلي 2007 النادي الأهلي كرة قدم فريق الناشئين الزمالك

