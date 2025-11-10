قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي

آرني سلوت مدرب ليفربول
آرني سلوت مدرب ليفربول

أعرب الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن حزنه من الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع ناديه: “الحالة المزاجية داخل غرفة الملابس؟ بالطبع، الجميع يشعر بخيبة أمل، خلال أسبوع تفوقنا على أستون فيلا وريال مدريد،  لكن مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أمر صعب على أي فريق، بما في ذلك نحن، لقد كانوا الفريق الأفضل بكثير في الشوط الأول”.

الحديث عن السباق على اللقب “مرفوض”

وحول معاناة الريدز من خمس هزائم في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم وتقييمه للسباق على اللقب، أجاب: “آخر شيء يمكن أن أتحدث عنه الآن هو السباق على  اللقب، يجب أن نركز أولاً على تحقيق النتائج الإيجابية قبل أن نفكر في ذلك والحقيقة هي أننا في المركز الثامن الآن”.

وأضاف: “على الرغم من أن مانشستر سيتي يبتعد بأربع نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، إلا أن البقية متقاربون جدًا وقلت في الموسم الماضي مرات عديدة، حتى عندما كنا متقدمين في البداية، إن أفضل طريقة للحكم على جدول الدوري هي بالطبع بعد 38 مباراة ولكن أفضل شيء تالي هو الحكم عليه بعد 19 مباراة لأنك حينها ستواجه جميعًا نفس الخصوم”.

وختم: “يجب أن يكون تركيزنا الأول على تحقيق النتائج وآخر شيء يجب أن نركز عليه هو سباق اللقب، نحن بحاجة إلى التحسن وهذا واضح”.

آرني سلوت ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

شباب الاحزاب

شباب الأحزاب السياسية في خدمتك .. لجان الهرم تشهد تنظيما كاملا للعملية الانتخابية

جانب من الفاعليات

إقبال كثيف من قرى العياط على انتخابات مجلس النواب 2025

الهرم

انتخابات مجلس النواب 2025 .. كافة الفئات العمرية تزين صفوف لجان الهرم

بالصور

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب

وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم
وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم
وداع جماهيري للنائب محمد أبو العينين عند خروجه من مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد