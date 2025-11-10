خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي

أعرب الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن حزنه من الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع ناديه: “الحالة المزاجية داخل غرفة الملابس؟ بالطبع، الجميع يشعر بخيبة أمل، خلال أسبوع تفوقنا على أستون فيلا وريال مدريد، لكن مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أمر صعب على أي فريق، بما في ذلك نحن، لقد كانوا الفريق الأفضل بكثير في الشوط الأول”.

الحديث عن السباق على اللقب “مرفوض”

وحول معاناة الريدز من خمس هزائم في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم وتقييمه للسباق على اللقب، أجاب: “آخر شيء يمكن أن أتحدث عنه الآن هو السباق على اللقب، يجب أن نركز أولاً على تحقيق النتائج الإيجابية قبل أن نفكر في ذلك والحقيقة هي أننا في المركز الثامن الآن”.

وأضاف: “على الرغم من أن مانشستر سيتي يبتعد بأربع نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، إلا أن البقية متقاربون جدًا وقلت في الموسم الماضي مرات عديدة، حتى عندما كنا متقدمين في البداية، إن أفضل طريقة للحكم على جدول الدوري هي بالطبع بعد 38 مباراة ولكن أفضل شيء تالي هو الحكم عليه بعد 19 مباراة لأنك حينها ستواجه جميعًا نفس الخصوم”.

وختم: “يجب أن يكون تركيزنا الأول على تحقيق النتائج وآخر شيء يجب أن نركز عليه هو سباق اللقب، نحن بحاجة إلى التحسن وهذا واضح”.