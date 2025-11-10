جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين

أشاد بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، بقدارت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وتغلب مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع ناديه: “كان من الرائع اللعب ضد فيرجيل فان دايك وروبرتسون ومحمد صلاح، لقد خضنا الكثير من المواجهات”.

صلاح كان كابوسًا

وأضاف: “لقد كان محمد صلاح كابوسًا لنا لسنوات عديدة، إنه لاعب في القمة".

وتابع: “قلت لأوريلي عليك أن تكون شرسًا، كان يحظى بمساعدة من قلب الدفاع ولاعبي الوسط في كل مرة كانت الكرة بحوزة صلاح، حيث كان دوكو ويبرناردو وفودين جميعًا حاضرين، لقد كان عملًا جماعيًا رائعًا، لكن أوريلي ارتقى خطوة للأمام لأنه في النهاية عليك إثبات نفسك ضد أفضل الأجنحة".

وأشار: “لا يوجد مثال أفضل على ذلك عندما تلعب ضد محمد صلاح، لقد قدم أداءً رائعًا، إنه مع المنتخب الإنجليزي لأن توماس توخيل ذكي بما يكفي ليرى كيف يلعب".

وختم: “كان لديه العديد من الصفات الجيدة، لكنه لم يكن يتمتع بهذه القوة في المواجهات الثنائية في الأكاديمية لأنه كان لاعبًا في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، أنا سعيد جدًا بأدائه".