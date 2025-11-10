قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: محدش كان هيمنع أقوى معارض فى البلد ينزل الانتخابات
خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين

محمد صلاح وبيب جوارديولا
محمد صلاح وبيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، بقدارت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وتغلب مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع ناديه: “كان من الرائع اللعب ضد فيرجيل فان دايك وروبرتسون ومحمد صلاح، لقد خضنا الكثير من المواجهات”.

صلاح كان كابوسًا

وأضاف: “لقد كان محمد صلاح كابوسًا لنا لسنوات عديدة، إنه لاعب في القمة".

وتابع: “قلت لأوريلي عليك أن تكون شرسًا، كان يحظى بمساعدة من قلب الدفاع ولاعبي الوسط في كل مرة كانت الكرة بحوزة صلاح، حيث كان دوكو ويبرناردو وفودين جميعًا حاضرين، لقد كان عملًا جماعيًا رائعًا، لكن أوريلي ارتقى خطوة للأمام لأنه في النهاية عليك إثبات نفسك ضد أفضل الأجنحة".

وأشار: “لا يوجد مثال أفضل على ذلك عندما تلعب ضد محمد صلاح، لقد قدم أداءً رائعًا، إنه مع المنتخب الإنجليزي لأن توماس توخيل ذكي بما يكفي ليرى كيف يلعب".

وختم: “كان لديه العديد من الصفات الجيدة، لكنه لم يكن يتمتع بهذه القوة في المواجهات الثنائية في الأكاديمية لأنه كان لاعبًا في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، أنا سعيد جدًا بأدائه".

مانشستر سيتي جوارديولا محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

