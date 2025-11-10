بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو

طرح الإعلامي أمير هشام، سؤالاً للجماهير بشأن أداء أحمد سيد زيزو ، بعد تتويج فريق الأهلي بكأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "ما تقييمك من عشره لــ أداء زيزو مع الأهلي حتى الأن ".

ونشرت الصفحة الرسمي للنادي الأهلي صورة لـ اللاعب أحمد مصطفى زيزو وعلقت: " Zizo mood".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو وصلت إلى أشرف بن شرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.