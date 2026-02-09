قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
رياضة

بطلب من جوارديولا.. مانشستر سيتي يستهدف لاعب برشلونة

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

دخل المدافع الفرنسي جول كوندي دائرة اهتمامات مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أوصى بيب جوارديولا إدارة النادي بضرورة تدعيم الخط الخلفي بعناصر قادرة على إعادة التوازن الدفاعي للفريق.

ورغم الاعتماد الكبير لبرشلونة على كوندي هذا الموسم، حيث شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، فإن تراجع مستواه الفني مقارنة بما قدمه في موسم 2024-2025 فتح باب الانتقادات حوله، وهو ما قد يمنح جوارديولا فرصة حقيقية لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تمانع دراسة فكرة الاستغناء عن اللاعب، لكنها وضعت شرطًا ماليًا واضحًا، يتمثل في الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو للموافقة على إتمام الصفقة.

ويأتي تحرك مانشستر سيتي في هذا الاتجاه ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، وسعي جوارديولا لاستعادة بريق الفريق والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

