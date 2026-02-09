بطلب من جوارديولا.. مانشستر سيتي يستهدف لاعب برشلونة

دخل المدافع الفرنسي جول كوندي دائرة اهتمامات مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أوصى بيب جوارديولا إدارة النادي بضرورة تدعيم الخط الخلفي بعناصر قادرة على إعادة التوازن الدفاعي للفريق.

ورغم الاعتماد الكبير لبرشلونة على كوندي هذا الموسم، حيث شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، فإن تراجع مستواه الفني مقارنة بما قدمه في موسم 2024-2025 فتح باب الانتقادات حوله، وهو ما قد يمنح جوارديولا فرصة حقيقية لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تمانع دراسة فكرة الاستغناء عن اللاعب، لكنها وضعت شرطًا ماليًا واضحًا، يتمثل في الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو للموافقة على إتمام الصفقة.

ويأتي تحرك مانشستر سيتي في هذا الاتجاه ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، وسعي جوارديولا لاستعادة بريق الفريق والمنافسة بقوة على جميع البطولات.