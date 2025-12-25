أندريه زكي: المصريون يدركون نعمة السلام والتماسك الوطني في مصر

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن وجود بعض المشكلات المجتمعية أمر طبيعي، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذه المشكلات ومعالجتها في إطار من المواطنة، والتعددية، وقبول الآخر.

وقال أندريه زكي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المصريين يدركون حجم النعمة التي تعيشها مصر، معلقا “نشكر الله من أجل بلادنا مصر، ومن أجل سلامتها، وسلامة النسيج الوطني، والعلاقات الإنسانية العميقة المتجذرة بين أبنائها”.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية، أن هناك دور هام للهيئة الإنجيلية، يتمثل في خدمة المجتمع ومواجهة خطاب الكراهية، مؤكدا أنه تعد قضايا أساسية يتم تناولها في الحوارات المحلية والدولية لتصحيح صورة مصر.