أحمد حسن: صلاح لاعب عالمي وجنوب أفريقيا تخشى الفراعنة

اكد احمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني ان المغرب تنظم بطولة أمم أفريقيا بشكل جيد للغاية ومبهر .

وقال أحمد حسن في تصريحات للموقع الرسمي للكاف ان الجيل الحالي للمنتخب الوطني قادر علي صنع الفارق والوصول لأبعد مدي خاصة مع إمتلاكة القوة الجماعية القادرة علي استعادة المجد القاري.

وأضاف:"هذا الجيل موهوب ويضم العديد من اللاعبين المتميزين، لقد اقتربوا كثيراً من الفوز باللقب، لكن لم يحالفهم الحظ: لا تزال الفرصة سانحة أمامهم، وأنا فخور بأنني كنت جزءاً من هذا الجيل الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس أمم أفريقيا".

واوضح:"محمد صلاح لاعب عالمي بلا شك لكن كرة القدم لعبة جماعية. يتحقق النجاح عندما يلعب الجميع من أجل قميص الفريق، ومن أجل الفريق، ومن أجل الوطن".

كما أثنى الصقر علي المستوى الذي قدمه عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مع منتخب مصر، حيث وصفه بأنه عنصر إبداعي رئيسي قادر على إحداث الفارق في المباريات التي تتسم بالندية.

وتطرق أحمد حسن للحديث عن لقاء مصر وجنوب أفريقيا، الذي أطاح برفاق محمد صلاح من دور الـ16 لنسخة المسابقة التي أقيمت بمصر عام 2019 في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد نجم بشكتاش التركي واندرلخت البلجيكي والأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق أن منتخب بلاده لا يزال من المنافسين الدائمين على اللقب القاري المرموق، مشددا على قوة فريق المدرب الوطني حسام حسن.

وأكد أحمد حسن "المباراة القادمة ضد جنوب أفريقيا ستكون صعبة، فهم فريق قوي للغاية، لكننا ما زلنا مصر. إذا كنا قلقين منهم، فينبغي عليهم أن يقلقوا منا 100 مرة".

