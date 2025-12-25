قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: استقبال نتنياهو لترامب في 29 ديسمبر شرارة لانطلاق المرحلة الثانية في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار
الإسماعيلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر
محمد صلاح يطارد رقم مدربه أمام جنوب أفريقيا
إبراهيم عادل: دعم الجمهور أول طريق لتحقيق لقب أمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية: الاستقرار في مصر له طعم خاص بفضل قيادة الرئيس السيسي
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
توك شو

رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدوارا لا تتعلق بها

هاني حسين

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فيمداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية: نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدوارا لا تتعلق بها".

وتابع ضياء رشوان :"  نتنياهو يريد أن تتولى قوة حفظ الاستقرار في غزة مهمة نزع سلاح حماس".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: “نتنياهو يعمل وفق اعتبارات انتخابية لصياغة تحالف جديد، ونتنياهو يرى العفو عنه مفتاح كل شيء”.

ولفت ضياء رشوان :" ترامب وضع في خطته عدم تهجير الفلسطينيين بعد اتصالات مع مصر والوسطاء".

غزة اتفاق غزة اخبار التوك شو نتنياهو فلسطين

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي ويقود حملة إشغالات مسائية موسعة بشوارع محب وسعيد والكورنيش

غزة

الأوضاع فى غزة اليوم | تحرك قافلة مساعدات من مصر .. تصعيد إسرائيلي في بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

