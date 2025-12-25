رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدوارا لا تتعلق بها

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فيمداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية: نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدوارا لا تتعلق بها".

وتابع ضياء رشوان :" نتنياهو يريد أن تتولى قوة حفظ الاستقرار في غزة مهمة نزع سلاح حماس".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: “نتنياهو يعمل وفق اعتبارات انتخابية لصياغة تحالف جديد، ونتنياهو يرى العفو عنه مفتاح كل شيء”.

ولفت ضياء رشوان :" ترامب وضع في خطته عدم تهجير الفلسطينيين بعد اتصالات مع مصر والوسطاء".