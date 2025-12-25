هند الضاوي: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل أكثر تطرفا من نتنياهو وبن غفير

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي جاءت أكثر تطرفًا من مواقف المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو وبن غفير، معربة عن دهشتها من هجومه على قادة أوروبا واتهام سياساتهم بالغباء بسبب عدم دعمهم للحرب على إيران.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن قوة الدولة المصرية وقت العدوان الثلاثي، رغم حداثة عهدها آنذاك، مكّنتها من توجيه رسالة واضحة إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بأنها دولة قادرة على المواجهة والبقاء، وهو ما جعل مصر مختلفة عن غيرها في المنطقة.

وأضافت هند الضاوي، أن مصر تمتلك قوة عسكرية وشعبية وإرادة سياسية دفع دول المعسكرين الشرقي والغربي إلى تجنب الصدام معها باعتبارها قادرة على الوقوف أمام أي قوة كبرى.

واستكملت هند الضاوي، أن مصر كانت ولا تزال الصخرة التي تتحطم عليها أحلام الغزاة، بعدما فشلت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في تحقيق أهدافهم خلال العدوان الثلاثي، بينما بقيت مصر محافظة على مصالحها وقادرة على فرض شروطها بما يتوافق مع القانون الدولي، مؤكدة أن الدولة المصرية تمتلك من القدرات ما يمكّنها من حماية كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري حتى في حال تكتل القوى الكبرى ضدها.