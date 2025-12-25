رئيس هيئة الاستعلامات: نتنياهو يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يتجنب بكل السبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، موضحًا: "نتنياهو يريد أن يلفت انتباه الرئيس ترامب إلى قضايا أخرى، يتحدث عن إيران وسوريا ولبنان".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نتنياهو يحاول بقدر الإمكان أن يشعل المنطقة بعيدا عن غزة التي على ما يبدو أن هناك فيتو أمريكي حاسم في ألا تشتعل مرة أخرى.

وتابع: "وبالتالي، هو الآن يلعب على وتر إيران، ويعلم جيدا أن العلاقات غير جيدة بين إيران والولايات المتحدة ويريد أن يطلق الرئيس ترامب يده في إيران، وأظن أنه إذا ما بدأ بإيران فإن الباقي سيتدهور، ومن ثم تنتقل النار إلى غزة، ويكون نتنياهو قد أفلح في إيقاف المرحلة الثانية، ولا أظن أن الرئيس الأمريكي لديه هذا الشغف بعدما أعلن أنه دمر كل شيء نووي في إيران، في المفاعلات وغيرها لن يعود مرة أخرى لكي يشعل النار".