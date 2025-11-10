الغندور: هارد لك لجمهور الزمالك المخلص والعظيم ولا بد من حلول والأهلي يستحق

علق الإعلامي خالد الغندور بعد فوز النادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري .

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك للأهلي و الأهلاوية و مبروك لملكة التوقعات دينا سليم و هارد لك لجمهور الزمالك المخلص و العظيم و لابد من حلول ، والأهلي يستحق يبقي بطل السوبر ".



توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ويسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.

وألغى هدف لنادي الزمالك بعد قرار من الفرار يفيد بوجود لمس يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.