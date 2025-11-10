بعد تألقه مع الصفاقسي .. علي معلول ينضم إلى قائمة منتخب تونس

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت انضمام اللاعب علي معلول إلى قائمة منتخب تونس بعد تألقه مع الصفاقسي .



وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"علي معلول ينضم الى قائمة منتخب تونس".



كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد بشأن عودة التونسي على معلول، لاعب الصفاقسي التونسي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "لا صحة على الإطلاق لوجود أي مفاوضات لعودة علي معلول للأهلي".



وكانت بعض التقارير ألمحت إلى عودة معلول، لصفوف الأهلي، خلال المرحلة المقبلة، بسب حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الجبهة اليسرى.‏