قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
المستوطنون اليهود يحرقون المصاحف في مسجد بالضفة الغربية
إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون "تمويل الحكومة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو يعلن موعد اعتزاله.. هل كأس العالم 2026 المحطة الأخيرة في مسيرة الأسطورة؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الظهور الأخير له على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه يعتزم اعتزال كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو عامين على الأكثر.

رونالدو يعلن موعد اعتزاله

وجاء تصريح رونالدو خلال مكالمة فيديو في قمة عالمية حول السياحة والاستثمار أقيمت في الرياض، حيث قال مازحا:«قريبًا بالنسبة لي تعني ربما خلال 10 سنوات... لا، أنا أمزح، أنا أستمتع باللحظة الحالية. في كرة القدم، عندما تصل إلى سن معينة، تبدأ في حساب الأشهر بسرعة كبيرة. أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة، ما زلت أسجل الأهداف وألعب بحماس، لكن بصراحة، أعتقد أن النهاية ستكون خلال عام أو عامين».

رونالدو

ومع اقتراب منتخب البرتغال من حسم تأهله إلى كأس العالم المقبلة، أوضح رونالدو أن البطولة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك ستكون آخر ظهور له على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأضاف صاحب الـ40 عاما: «بالتأكيد ستكون آخر كأس عالم لي، سأكون وقتها في سن 41. لقد منحت كرة القدم كل ما لدي على مدار 25 عاما، حققت خلالها كل ما كنت أحلم به، وأفتخر بما وصلت إليه. الآن أريد فقط أن أستمتع بما تبقى من مشواري».

حديث الأب والابن

وخلال حديثه، تطرق رونالدو إلى مستقبل ابنه كريستيانو جونيور، لاعب منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، قائلا: «لا أحد منا يريد أن يكون هناك من هو أفضل منه، لكنني أتمنى أن يتفوّق أطفالي عليّ. لن أشعر بالغيرة منه أبدًدا، المهم أن يكون سعيدا، سواء اختار كرة القدم أو طريقا آخر.. هذا جيل مختلف يفكر بطريقة جديدة، وأنا سأدعمه في أي اختيار».

أرقام خالدة في تاريخ الكرة

رونالدو الذي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002 مع سبورتنح لشبونة، لعب لأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي، حيث مدد عقده حتى عام 2027.

وخلال مسيرته، سجل النجم البرتغالي أكثر من 950 هدفا مع الأندية والمنتخب، ولا يزال يطارد حلمه الأخير المتمثل في رفع كأس العالم.

الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

وفي تصنيف حديث نشرته شبكة LenteDeSportiva العالمية، واصل رونالدو تصدره قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، متفوقا على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 129 هدفا.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي البطولة عبر التاريخ (باستثناء الأدوار التمهيدية):

 كريستيانو رونالدو – 140 هدفا

ليونيل ميسي – 129 هدفا

ويمتلك رونالدو في مسيرته الأوروبية خمسة ألقاب لدوري الأبطال، معظمها مع ريال مدريد، إلى جانب لحظات خالدة وأهداف لا تُنسى مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس.
 

رونالدو الأسطورة البرتغالية كأس العالم 2026 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطولة كأس العالم 2026 كريستيانو جونيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد