رونالدو يعلن موعد اعتزاله.. هل كأس العالم 2026 المحطة الأخيرة في مسيرة الأسطورة؟

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الظهور الأخير له على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه يعتزم اعتزال كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو عامين على الأكثر.

رونالدو يعلن موعد اعتزاله

وجاء تصريح رونالدو خلال مكالمة فيديو في قمة عالمية حول السياحة والاستثمار أقيمت في الرياض، حيث قال مازحا:«قريبًا بالنسبة لي تعني ربما خلال 10 سنوات... لا، أنا أمزح، أنا أستمتع باللحظة الحالية. في كرة القدم، عندما تصل إلى سن معينة، تبدأ في حساب الأشهر بسرعة كبيرة. أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة، ما زلت أسجل الأهداف وألعب بحماس، لكن بصراحة، أعتقد أن النهاية ستكون خلال عام أو عامين».

ومع اقتراب منتخب البرتغال من حسم تأهله إلى كأس العالم المقبلة، أوضح رونالدو أن البطولة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك ستكون آخر ظهور له على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأضاف صاحب الـ40 عاما: «بالتأكيد ستكون آخر كأس عالم لي، سأكون وقتها في سن 41. لقد منحت كرة القدم كل ما لدي على مدار 25 عاما، حققت خلالها كل ما كنت أحلم به، وأفتخر بما وصلت إليه. الآن أريد فقط أن أستمتع بما تبقى من مشواري».

حديث الأب والابن

وخلال حديثه، تطرق رونالدو إلى مستقبل ابنه كريستيانو جونيور، لاعب منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، قائلا: «لا أحد منا يريد أن يكون هناك من هو أفضل منه، لكنني أتمنى أن يتفوّق أطفالي عليّ. لن أشعر بالغيرة منه أبدًدا، المهم أن يكون سعيدا، سواء اختار كرة القدم أو طريقا آخر.. هذا جيل مختلف يفكر بطريقة جديدة، وأنا سأدعمه في أي اختيار».

أرقام خالدة في تاريخ الكرة

رونالدو الذي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002 مع سبورتنح لشبونة، لعب لأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي، حيث مدد عقده حتى عام 2027.

وخلال مسيرته، سجل النجم البرتغالي أكثر من 950 هدفا مع الأندية والمنتخب، ولا يزال يطارد حلمه الأخير المتمثل في رفع كأس العالم.

الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

وفي تصنيف حديث نشرته شبكة LenteDeSportiva العالمية، واصل رونالدو تصدره قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، متفوقا على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 129 هدفا.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي البطولة عبر التاريخ (باستثناء الأدوار التمهيدية):

كريستيانو رونالدو – 140 هدفا

ليونيل ميسي – 129 هدفا

ويمتلك رونالدو في مسيرته الأوروبية خمسة ألقاب لدوري الأبطال، معظمها مع ريال مدريد، إلى جانب لحظات خالدة وأهداف لا تُنسى مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

