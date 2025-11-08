صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا

بعد أكثر من أربعة أشهر من الصمت، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، عن صمته ليكشف للمرة الأولى السبب الحقيقي وراء غيابه عن جنازة صديقه المقرب ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير مأساوي في يوليو الماضي.

وأثار غياب رونالدو حينها الكثير من الجدل، خاصة بعدما شارك عدد من نجوم كرة القدم في تشييع جنازة اللاعب، بينما التزم “الدون” الصمت وابتعد عن الأضواء.

رونالدو يوضح الأسباب "لا أزور المقابر بعد وفاة والدي"

في مقابلة مطولة أجراها مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، قال رونالدو: "لم أذهب إلى الجنازة لسببين؛ الأول أنني لم أعد أرغب في زيارة المقابر منذ وفاة والدي".

وأضاف النجم البرتغالي أن وفاة والده جوزيه دينيس أفييرو عام 2005 كانت نقطة تحول مؤلمة في حياته، إذ فقد حينها أحد أقرب الأشخاص إلى قلبه، ومنذ ذلك الوقت لم يعد قادراً على مواجهة أجواء الحزن والمقابر.

خطف الأضواء فى حالات الحزن

كشف رونالدو أن السبب الثاني وراء غيابه عن الجنازة يعود إلى رغبته في تجنب لفت الأنظار، موضحا "كلما أذهب إلى مكان يتحول الأمر إلى ما يشبه السيرك، لأن الجميع يوجه الأنظار نحوي، ولم أرغب أن يحدث ذلك في لحظة حزن كهذه".

وتابع: "شعرت بالراحة بعد اتخاذ هذا القرار. لا أحتاج إلى أن أكون في الصفوف الأولى أمام الكاميرات ليعرف الناس ما أفعله. هناك أمور كثيرة أقوم بها بعيداً عن الأضواء".

دموع وفقدان لا ينسى

تحدث رونالدو بمرارة عن صديقه الراحل قائلاً:"لم أصدق عندما سمعت الخبر، بكيت كثيراً. كانت لحظة صعبة على الجميع، وما زلت أعيش صداها في المنتخب الوطني".

وأكد أن الصدمة كانت قاسية على لاعبي المنتخب البرتغالي، خصوصا أن جوتا كان قريباً من معظم نجوم الفريق، ويتمتع بشخصية محبوبة داخل وخارج الملعب.

تفاصيل الحادث المأساوي

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاماً، قد لقي حتفه في حادث سير مروع في إسبانيا مطلع يوليو الماضي، برفقة شقيقه أندريه سيلفا.

ووفقا للتقارير الإسبانية، وقع الحادث على الطريق السريع A-52 قرب بلدة بالاسيوس دي سانابريا، بعد انفجار أحد إطارات سيارته من طراز لامبورجيني، ما تسبب في انحرافها واشتعال النيران فيها بالكامل.

ورغم سرعة استجابة فرق الإسعاف، إلا أنه لم يُكتب النجاة لأي من الشقيقين، وتم إعلان وفاتهما في موقع الحادث.

زفاف تحول إلى مأساة

وكان جوتا قد احتفل بزفافه على كاردوسو في حفل عائلي بمدينة بورتو في يونيو الماضي، أي قبل الحادث بأقل من أسبوعين.

وبعد رحيله، نشرت زوجته عبر حسابها الرسمي صوراً من الحفل، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "شهر واحد فقط على عهدنا حتى الموت... إلى الأبد يا حبيبي".