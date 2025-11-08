قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

بعد أكثر من أربعة أشهر من الصمت، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، عن صمته ليكشف للمرة الأولى السبب الحقيقي وراء غيابه عن جنازة صديقه المقرب ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير مأساوي في يوليو الماضي.

وأثار غياب رونالدو حينها الكثير من الجدل، خاصة بعدما شارك عدد من نجوم كرة القدم في تشييع جنازة اللاعب، بينما التزم “الدون” الصمت وابتعد عن الأضواء.

رونالدو يوضح الأسباب "لا أزور المقابر بعد وفاة والدي"

في مقابلة مطولة أجراها مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، قال رونالدو: "لم أذهب إلى الجنازة لسببين؛ الأول أنني لم أعد أرغب في زيارة المقابر منذ وفاة والدي".

وفاة جوتا

وأضاف النجم البرتغالي أن وفاة والده جوزيه دينيس أفييرو عام 2005 كانت نقطة تحول مؤلمة في حياته، إذ فقد حينها أحد أقرب الأشخاص إلى قلبه، ومنذ ذلك الوقت لم يعد قادراً على مواجهة أجواء الحزن والمقابر.

خطف الأضواء فى حالات الحزن

كشف رونالدو أن السبب الثاني وراء غيابه عن الجنازة يعود إلى رغبته في تجنب لفت الأنظار، موضحا "كلما أذهب إلى مكان يتحول الأمر إلى ما يشبه السيرك، لأن الجميع يوجه الأنظار نحوي، ولم أرغب أن يحدث ذلك في لحظة حزن كهذه".

كريستيانو رونالدو

وتابع: "شعرت بالراحة بعد اتخاذ هذا القرار. لا أحتاج إلى أن أكون في الصفوف الأولى أمام الكاميرات ليعرف الناس ما أفعله. هناك أمور كثيرة أقوم بها بعيداً عن الأضواء".

دموع وفقدان لا ينسى

تحدث رونالدو بمرارة عن صديقه الراحل قائلاً:"لم أصدق عندما سمعت الخبر، بكيت كثيراً. كانت لحظة صعبة على الجميع، وما زلت أعيش صداها في المنتخب الوطني".

وأكد أن الصدمة كانت قاسية على لاعبي المنتخب البرتغالي، خصوصا أن جوتا كان قريباً من معظم نجوم الفريق، ويتمتع بشخصية محبوبة داخل وخارج الملعب.

تفاصيل الحادث المأساوي

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاماً، قد لقي حتفه في حادث سير مروع في إسبانيا مطلع يوليو الماضي، برفقة شقيقه أندريه سيلفا.

ووفقا للتقارير الإسبانية، وقع الحادث على الطريق السريع A-52 قرب بلدة بالاسيوس دي سانابريا، بعد انفجار أحد إطارات سيارته من طراز لامبورجيني، ما تسبب في انحرافها واشتعال النيران فيها بالكامل.

ورغم سرعة استجابة فرق الإسعاف، إلا أنه لم يُكتب النجاة لأي من الشقيقين، وتم إعلان وفاتهما في موقع الحادث.

زفاف تحول إلى مأساة

وكان جوتا قد احتفل بزفافه على كاردوسو في حفل عائلي بمدينة بورتو في يونيو الماضي، أي قبل الحادث بأقل من أسبوعين.

وبعد رحيله، نشرت زوجته عبر حسابها الرسمي صوراً من الحفل، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "شهر واحد فقط على عهدنا حتى الموت... إلى الأبد يا حبيبي".

البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي منتخب البرتغال ديوغو جوتا المنتخب الوطني جوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

محمود أكرم

محمود أكرم يطرح كليب "ازاي فراقي عادي"

اسماعيل الليثي

أسرة اسماعيل الليثي تكشف أخر تطورات حالته الصحية بعد شائعة وفاته

أحمد زاهر

ربنا يصبرك.. أحمد زاهر يعزي محمد رمضان في وفاة والده

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد